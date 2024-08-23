Dacia Sandero - лидер продаж в Европе по итогам июля

Компактный хэтчбек Dacia Sandero сумел завоевать лидирующие позиции на европейском авторынке к концу июля 2024 года, свидетельствуют отчеты изучающей рынок компании JATO Dynamics.

По данным компании, продажи Dacia Sandero в странах Европы за прошлый месяц достигли отметки в 22 398 машин, что на 34% превышает показатели июля предыдущего года. На второй строчке рейтинга оказался Volkswagen T-Roc, чьи продажи увеличились на 5%, достигнув отметки в 19 254 единицы. Toyota Yaris Cross занял третью позицию, с результатом в 17 314 проданных автомобилей (+47%). Dacia Duster следует далее, с числом 15 884 европейских покупателей (+29%). Завершает пятерку лидеров в этот раз Kia Sportage, проданный в количестве 15 531 экземпляра (+15%).

В списке самых популярных моделей в Европе по результатам июля также присутствуют Toyota Yaris (15 237 шт.; +10%), Renault Clio (15 157 шт.; -5%), Hyundai Tucson (14 391 шт.; +4%), Opel/Vauxhall Corsa (13 938 шт.; +18%) и Volkswagen Golf (13 924 шт.; -13%).

Эксперты из JATO Dynamics отмечают, что июльский ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе включает в себя пять кроссоверов и пять хэтчбеков.