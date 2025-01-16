Dacia Sandero вновь становится лучшим продаваемым автомобилем в Европе.

Дачия Сандеро вернулась к титулу самого продаваемого автомобиля в Европе у Tesla Model Y, с точным количеством в 309 392 экземпляров доступного супермини, проданных по всему континенту в 2024 году. Это на 14,5% больше, чем в 2023 году.

Сандеро также удерживает титул самого продаваемого автомобиля в Европе в частных продажах, который удерживает с 2017 года, и Дачия как бренд остается крупнейшим продавцом на континенте для розничных клиентов.

В общей сложности, Дачия продала 676 340 автомобилей в прошлом году, что составляет увеличение почти на 3% по сравнению с 2023 годом и приблизительно 4% от всех продаж легковых автомобилей в Европе. Это также означает, что Дачия продала более девяти миллионов автомобилей с момента запуска бренда в Великобритании в 2004 году.

В других популярных моделях бренда было продано 215 024 Дастеров в 2024 году, что является увеличением на 12,3% по сравнению с предыдущим годом, хотя это число включает как второе, так и новое третье поколение моделей. Популярность семиместного автомобиля Джоггер также выросла, поскольку 96 440 экземпляров покинули салоны - увеличение на 2,4% по сравнению с 2023 годом.

Однако Дачия Спринг - единственный электромобиль бренда, который наконец-то появился в Великобритании в 2024 году - показал снижение продаж на 63% по сравнению с 2023 годом. Дачия считает, что это вызвано сокращением государственных поощрений для электромобилей, хотя был замечен рост продаж после появления обновленной модели.

В Великобритании Дачия увидела увеличение продаж на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, причем полностью гибридные версии последних моделей Дастер и Джоггер оказались особенно популярными - по словам директора бренда Люка Брода в эксклюзивном интервью для Auto Express.

Похоже, что это стало тенденцией и в других рынках, так как Дачия подтвердила, что будет предлагать больше гибридных силовых установок. Недавно стало известно, что одним из вероятных получателей станет самая продаваемая Сандеро, которая может быть предложена с той же гибридной системой, что и у Джоггера и Дастера, поскольку все три модели тесно связаны под кузовом.