Представлен компактный электромобиль Cupra Raval: «спортивный испанский малыш» готов произвести фурор

Cupra Raval — новый электромобиль на платформе VW Group, запас хода до 400 км, быстрая зарядка, старт продаж в июле 2024 года по цене от 23 тысяч фунтов.
Редакция
09.04.2026, 11:51·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Cupra продолжает традицию долгожданных премьер. После затяжного ожидания выхода электромобиля Born, представленного еще в виде концепта el-Born, и не менее долгого дебюта Tavascan, автопроизводитель представил новый электрокар — Cupra Raval.

Raval стала самой компактной моделью бренда, и при этом одной из ключевых для будущего Cupra. Новинка построена на современной платформе VW Group, что позволяет предложить полностью электрическую модель по самой доступной цене в истории марки.

Старт продаж Cupra Raval намечен на 1 июля, а стоимость автомобиля будет начинаться менее чем с £23,000. Таким образом, новинка станет прямым конкурентом для таких моделей, как Renault 5, Vauxhall Corsa Electric и недавно анонсированного Kia EV2. Помимо внешних соперников, у Raval есть конкуренты и внутри Volkswagen Group: Volkswagen готовит к запуску новую модель ID. Polo, а Skoda скоро представит электрокар Epiq. Все эти модели используют одну и ту же платформу MEB Entry+, что и Raval.

Какой запас хода и скорость зарядки у Cupra Raval?

Учитывая идентичную архитектуру с моделями Skoda и Volkswagen, Cupra Raval будет предлагаться с аналогичными вариантами аккумуляторов. Покупателям будет доступна базовая батарея емкостью 37 кВтч на базе технологии LFP (литий-железо-фосфат), а также более продвинутый аккумулятор NMC (никель-марганец-кобальт) объемом 52 кВтч.

