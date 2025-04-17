Цунода: Я хочу лучше понять автомобиль

Сегодня в Бахрейне гонщик Юки Цунода показал свои навыки за рулём второй машины команды Red Bull. В то же время, в Джидде он признался, что все ещё ощущает себя в новичком в этой команде.

«В Бахрейне мы смогли выявить слабые стороны болида RB21, они были более заметны здесь, чем на других трассах. Мой напарник Макс активно работал над настройками, а я фокусировался на других аспектах», - отметил Цунода.

Гонщик подчеркнул: «Я все ещё считаю себя новичком в этой команде, мне нужно ещё больше времени, чтобы понять машину, в то время как Макс отлично знает болид и подходит к уик-энду совсем иначе».