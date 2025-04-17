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Цунода: Я хочу лучше понять автомобиль

Юки Цунода заработал первые очки для Red Bull, признаваясь в чувстве новичка в команде. Какие слабые стороны RB21 выявил пилот в Бахрейне и как он подошел к уик-энду в Джидде?
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.04.2025, 21:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Бахрейне гонщик Юки Цунода показал свои навыки за рулём второй машины команды Red Bull. В то же время, в Джидде он признался, что все ещё ощущает себя в новичком в этой команде.

«В Бахрейне мы смогли выявить слабые стороны болида RB21, они были более заметны здесь, чем на других трассах. Мой напарник Макс активно работал над настройками, а я фокусировался на других аспектах», - отметил Цунода.

Гонщик подчеркнул: «Я все ещё считаю себя новичком в этой команде, мне нужно ещё больше времени, чтобы понять машину, в то время как Макс отлично знает болид и подходит к уик-энду совсем иначе».

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Юки Цунода (81)Red Bull Racing (372)Гонка (234)

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