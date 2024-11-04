Красные флаги появились в неудачный момент, - отмечает Цунода.

В Сан-Паулу Юки Цунода продемонстрировал свой лучший результат в квалификации за всю карьеру: японец вышел на старт с третьей позиции, однако не смог удержаться на этом месте и финишировал седьмым в гонке. Его партнёр по команде, Лиам Лоусон, также заработал очки, финишировав девятым.

Юки Цунода, занявший седьмое место, отметил: "Сегодня утром я показал лучший результат в квалификации и был рад стартовать с третьей позиции. Мы внесли значительные улучшения в машину после спринта, но из-за переменчивых погодных условий сложно делать точные сравнения. Я доволен своим выступлением в гонке, но не все было в нашу пользу из-за ряда обстоятельств".

Пилот Лиам Лоусон, финишировавший девятым, поделился своими впечатлениями: "Гонка была невероятной и проходила в сложных условиях. Я рад за команду, что мы заработали важные очки. Несмотря на неудачный старт, мы продолжали бороться. У нас возникли сложности в конце, но мы готовы отыграть пять очков, на которые опережает нас команда Alpine".