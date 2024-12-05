Цунода больше не надеется на пощаду от Red Bull

В свежем интервью в Абу-Даби гонщик Юки Цунода заявил, что не может больше рассчитывать на поддержку команды Red Bull в свете неопределенности относительно состава на следующий сезон.

«Честно говоря, пока ничего не ясно. Если честно, я не совсем понимаю, чего они хотят, и не могу просто полагаться на них, тем более, что разговоров было много», - поделился своими мыслями Цунода.

«Всегда хорошо иметь какие-то варианты, но пока я не пытаюсь их найти... Не то чтобы я сейчас в тупике, но многое зависит от того, на какой машине я буду выступать в следующем году. После того, что я сделал в этом году, совершенно очевидно, что я должен получить шанс, но всё зависит от Red Bull», - добавил он.

«Формула 1 - это не только спорт, но и политика, здесь возможно всё, что угодно. Часто говорят, что важна только последняя гонка, но для меня была каждая гонка», - отметил гонщик.

«Никакой информации от Хорнера и Марко у меня нет. Мы не очень много разговариваем, ведь они на другой стороне паддока. Я не знаю, какие у них планы, и больше мне нечего добавить», - завершил Цунода свои комментарии.