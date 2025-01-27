Будет жарко! Первый тизер хардкорного BMW M3 CS Touring

Первые официальные изображения нового BMW M3 CS Touring появились в социальных сетях. На фото представлена более жесткая и, безусловно, более мощная версия увлекательного универсала бренда на знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Конечно, нашим шпионам и многим другим удалось увидеть M3 CS Touring во время тестирования ранее, что подтвердило и само BMW, называя автомобиль "не слишком секретным секретом" в одном из своих постов в социальных сетях.

Стандартный M3 Touring уже является одним из самых зловеще выглядящих универсалов, с которыми вы могли столкнуться на дороге, но версия CS получила еще более агрессивный передний дизайн, включая новый сплиттер с аэродинамическими стойками.

Судя по нашим шпионским снимкам, также будет новый узор решетки и желтые дневные ходовые огни, которые мы видели на последнем BMW M4 CS, представленном в мае прошлого года, а также на BMW M3 CS, который мы водили в 2023 году. Задняя часть, насколько мы можем судить, осталась без изменений.

542 лошадиных сил от двигателя M3 CS и M4 CS, скорее всего, также нашли свое место в M3 CS Touring. Эта настроенная версия 3,0-литрового ряда шестицилиндрового твин-турбо 'S58' от BMW выдает примерно на 20 лошадиных сил больше, чем стандартный M3 Touring, а также 650 Нм крутящего момента, и также более отзывчива.