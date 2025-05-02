Citroen Ami Buggy прекратил производство из-за погоды в Великобритании

Погода, автобусы и уменьшившаяся культура скутеров в Британии – вот причины, почему поставки обновленного Buggy от Citroen сейчас приостановлены.

Компания Citroen продала более 75 000 Ami в 17 различных странах, причем в течение последних двух лет около 1 000 из них были проданы в Великобритании. В этом числе 40 моделей первого поколения в лимитированной версии Buggy.

Теперь Buggy вернулся с обновленным дизайном, без ограничения производства и тем же основным концептом: Ami без дверей, с металлическими защитными дугами по бокам, задним спойлером и холстяной крышей для поездок на открытом воздухе.

Это отлично подходит для Монте-Карло или Марселя, но не вызывает такого же интереса в Манчестере – или где-либо еще в дождливом Великобритании. "Но мы серьезно думаем о выпуске Buggy," - сказал директор Citroen UK Грег Тейлор журналу Auto Express. Обновленная стандартная модель Ami точно появится в Великобритании.

Самое заметное изменение для Ami и его модификации Buggy - это отказ от двойных фар в пользу одной пары круглых прожекторов. "И перенос фар выше означает, что люди инстинктивно воспринимают их как два выразительных глаза в лице," - пояснил дизайнер Ami Антуан Гайо-Древон. Новые фары выглядят как дань легендарному 2CV, и дизайнер признает, что новый воздухозаборник прямо скопирован из самого знаменитого автомобиля Citroen в истории.

Из-за того, что противоположные панели Ami симметричны для снижения затрат на формовку, появилась новая задняя панель, повторяющая переднюю с более высокими, округлыми красными фарами. Также присутствует логотип Citroen в 2D (в ярко-желтом цвете на Buggy), а новые черные наклейки подчеркивают арки колес.