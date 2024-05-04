Спринт Гран-при Майами: чудо от Риккардо и эпичное сражение Хэмилтона и Магнуссена

В минувшую субботу, 4 мая, на состоялся захватывающий спринт в рамках Гран-при Майами. С самого старта лидерство уверенно удерживал Макс Ферстаппен, за ним следовал Леклер. Даниэль Риккардо показал себя аккуратным гонщиком и благодаря этому сумел занять третью позицию. Но настоящим кульминационным моментом начала стало столкновение между Фернандо Алонсо, Лансом Строллом и Льюисом Хэмилтоном.

Следствием инцидента стал вылет Ландо Норрис, который вынужден был покинуть гонку, поставив точку на своем выступлении. Лэнс Стролл закончил участие в гонке после некоторого времени. Фернандо Алонсо получил прокол, который выбросил испанца на последнее место. В свою очередь, Льюис Хэмилтон, наоборот, сумел продвинуться с 12-го на 9-е место. Отметим провальное выступление Джорджа Расселла, который откатился с 11-й на 14-ю строчку.

Серхио Перес опередил Даниэля Риккардо и быстро вырвался вперед. Макс Ферстаппен немного оторвался от Шарля Леклера, но затем разрыв между ними стабилизировался на уровне 2 секунд. Карлос Сайнс настойчиво нападал на Даниэля Риккардо, однако австралиец блестяще оборонялся. Главное противостояние гонки развернулось в борьбе за восьмое место – Кевин Магнуссен отражал атаки Льюиса Хэмилтона. Судьи оценили, что пилот "Хааса" нарушил правила, что послужило основанием для его дисквалификации на 10 секунд. Не смотря на это, Магнуссен не сдался и продолжал борьбу на пределе возможностей. В одном из эпизодов он выбил Хэмилтона за пределы трассы, за что был наказан еще 10 секундами штрафа. Однако важно отметить, что в процессе этих событий Юки Цунода сумел обогнать Хэмилтона.

Макс Ферстаппен довел гонку до победы, дополнив свою коллекцию побед. Второй финишировал Шарль Леклер, а замкнул тройку лидеров Серхио Перес.

Даниэль Риккардо оказался четвертым, а Карлос Сайнс лишь пятым. Шестое место занял Оскар Пиастри, который не смог показать выдающийся результат на спринте. Нико Хюлькенберг заработал для себя и своей команды два важных очка. Льюис Хэмилтон, обогнав Юки Цуноду, сумел взять одно очко за восьмое место. Цунода стартовал на софтовых шинах, и в конце гонки его резина значительно износилась.





Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале была представлена информация о квалификации к спринтерской гонке Гран-при Майами, где многие пилоты допускали серьезные ошибки в третьем сегменте.