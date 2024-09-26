Что нельзя ремонтировать в автомобиле самостоятельно, сказал эксперт по автомобилям

Эксперт Павел Константинов в беседе с корреспондентом «Российской газеты» поделился советами о том, когда не стоит самостоятельно заниматься ремонтом автомобиля.

Он отметил, что точно не рекомендуется самим обновлять программное обеспечение. Для этой процедуры требуются специализированные сканеры и допуск на портал импортера. Также эксперт подчеркнул, что ремонт двигателя своими силами также не является хорошей идеей. Этот процесс требует опыта, специальных инструментов и знания технологий.

Без необходимого инструмента и алгоритма невозможно самостоятельно отремонтировать трансмиссию. Поэтому эксперт советует также не рисковать и доверить ремонт коробки передач профессионалам.

Эксперт подчеркнул, что отдельно стоит выделить ремонт электрокаров. В данном случае требуется специальный допуск на работу с высоковольтными элементами, отметил Павел Константинов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российские СТО начали испытывать дефицит автозапчастей. Особенно остро не хватает комплектующих для ремонта бортовой электроники, трансмиссий и других узлов автомобилей.