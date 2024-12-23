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Признаки ржавчины на Chevrolet Niva спустя 11 лет использования

Как выглядит Chevrolet Niva после 11 лет эксплуатации в Подмосковье и Самарской области? Рассказывает журнал «За рулем». Гигиена и специальные составы помогут бороться с коррозией.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.12.2024, 16:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Журнал «За рулем» представил результаты долгосрочного тестирования кузова Chevrolet Niva. Опыт эксплуатации более 11 лет в Подмосковье и Самарской области показал, что автомобиль подвержен коррозии, особенно без защитных покрытий. Редакция отметила, что внешний вид внедорожника пострадал от следов ржавчины.

Оценить масштаб проблем помогло специальное оборудование, включая эндоскоп. Особое внимание редакция уделила стыку задних крыльев с бампером, бампер может натирать крыло до металла, если установлен неаккуратно. Также под угрозой оказались широкие отвесные кромки капота - любые сколы могут привести к ржавчине.

Журналисты отметили появление щелевой коррозии возле крепежных отверстий кузова и ржавые следы в карманах дверей из-за влаги. Для борьбы с коррозией рекомендуется регулярная гигиена и обработка специальными средствами. Также выявлена проблема коррозии в проемах задних арок и корпусе антенны.

Тем не менее, несмотря на выявленные проблемы, для своих лет Chevrolet Niva выглядит вполне достойно. Отмечено, что удалось избежать сквозной коррозии, и с поверхностной можно успешно бороться при желании.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Chevrolet Niva вошел в пятерку самых доступных внедорожников на российском вторичном рынке автомобилей.

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