Подробно о том, что произойдет, если вы не заглушите двигатель на заправке: этапы и возможные последствия

Предписания безопасности на АЗС прописаны не только в законодательстве, но и в правилах эксплуатации заправочных станций. Согласно этим документам, заправка автомобиля с работающим двигателем строго запрещена.

Эти меры были введены в то время, когда на дорогах России было много старых автомобилей с неисправностями, включая проблемы с зажиганием и двигателем. Такая ситуация представляла серьезную угрозу пожарам из-за выбросов топлива через выхлопную систему с искрами. Современные автомобили надежнее и лучше защищены от подобных проблем, однако соблюдение правил все еще крайне важно, поскольку за их нарушение предусмотрены штрафы. Кроме того, никто не застрахован от того, что на АЗС могут приехать машины с нестандартной настройкой или неисправной электропроводкой.

Вторая причина запрета на заправку с работающим двигателем связана с возможной засоренностью системы питания. Предполагается, что при заправке топлива осадок может подниматься со дна топливного бака. Современные автомобили оснащены топливными фильтрами, что минимизирует данную проблему.

Несмотря на уменьшение риска, описанные проблемы остаются актуальными. Правила - это правила, и пока никто не собирается их отменять. В северных районах России могут не глушить двигатели на АЗС из понятных практических соображений, и такой подход встречается с пониманием.

Существует и третья, менее очевидная причина - смогут угнать машину, когда водитель расплачивается на кассе. Кроме того, это также считается элементом вежливости - заглушить двигатель, чтобы облегчить работу персоналу АЗС.

Фото: Carsweek.ru

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Фото: редакция CarsWeek