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Что ждет компанию Bentley после смены ее руководителя

Bentley до недавнего времени планировала выпустить пять моделей с аккумуляторными батареями к 2025 году. После 2030 года во главе будут только подключаемые гибридные и электромобили.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.09.2024, 07:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Bentley до недавнего времени планировала выпустить пять моделей с аккумуляторными батареями к 2025 году. После 2030 года во главе будут только подключаемые гибридные и электромобили. Однако новый генеральный директор Франк-Штеффен Валлизер, который является 29-летним ветераном Porsche, сообщил изданию C/D, что Bentley изменит свои планы и будет двигаться медленнее в направлении электрификации. Он делится с нами текущими видениями производителя ультра-люксовых автомобилей.

В начале января 2020 года, когда еще не обрушилась на мир пандемия, Bentley представила новую стратегию под названием Beyond 100. Она была разработана с целью провести 101-летнюю британскую марку спортивных ультра-люксовых автомобилей через века. В рамках этой программы был намечен ряд ключевых инициатив, которые должны были помочь компании поддержать свою корпоративную миссию по обслуживанию богатых клиентов - от состоятельных особ до миллионеров.

Центральным пунктом заявления стала обещанная устойчивая электрификация, а именно переход на предложение только автомобилей PHEV или BEV к 2026 году, а затем полная электрификация всего модельного ряда к 2030 году. Bentley обещала выпустить пять новых моделей BEV, начиная с 2025 года.

Однако с тех пор Bentley отказалась от данного заявления. Компания отметила медленные темпы принятия потребителями электромобилей и неохоту сосредотачивать все яйца в одной корзине, то есть не использовать исключительно литий-ионные батареи. Все это заставляет бренд пересмотреть свою стратегию и подход к электрификации в будущем.

Недавно в России был представлен уникальный Bentley Bentayga Individual 2024 в пурпурном цвете. На столичном автосалоне появился в продаже новый роскошный внедорожник Bentley Bentayga 2024 года с необычным пурпурным металликовым цветом кузова. Этот редкий оттенок Cricket Ball придает автомобилю особую изысканность и эксклюзивность.

Источник

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