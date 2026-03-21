«Число "китайцев" продолжает расти: названы самые популярные автомобили из Китая в России»

В начале 2026 года парк легковых автомобилей китайских марок в России достиг отметки 3,15 млн единиц. Такие данные обнародовали эксперты агентства «Автостат».

На эти автомобили приходится 6,6% от общего числа зарегистрированных легковушек в стране. Китайские бренды уже опередили по количеству французские марки на российском рынке, которых насчитывается 2,74 млн единиц.

Эксперты также отмечают, что уже к середине текущего года китайские марки могут обойти по объёму парка и автомобили из США. В настоящее время число американских легковушек в России составляет 3,23 млн штук, что соответствует доле в 6,8% парка. Французские автомобили занимают 5,8% рынка.

В перспективе можно ожидать, что по численности китайские машины составят конкуренцию и немецким брендам, которых в России зарегистрировано 4,87 млн штук. Пока по этому показателю их опережают только автомобили российского, японского и корейского производства.

Среди китайских марок уверенно лидирует Chery — в российском автопарке насчитывается 652 тыс. этих машин. Вторую позицию занимает Haval с показателем 601,4 тыс. автомобилей. На третьей строчке — Geely, парк которой достиг отметки 535,6 тыс. Следом идут Changan (246,3 тыс.) и Lifan (151,3 тыс.). На долю этих пяти брендов приходится почти 70% всех китайских легковушек, зарегистрированных в России.

Сергей Целиков, автоэксперт, уточнил, что за четыре года — с марта 2022 по февраль 2026 года — в Россию ввезли 2,25 млн автомобилей китайского производства. Из этого числа свыше 2 млн приходились на легковые, а порядка 250 тыс. — на коммерческие автомобили. Основными импортируемыми легковыми марками стали Chery, Geely, Changan, Haval и Omoda.

По итогам января и февраля 2026 года зафиксировано снижение доли китайских брендов на авторынке России — показатель составил 40%. За этот период россияне приобрели 160,6 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 64,2 тыс. были китайских марок.

