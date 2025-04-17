Электромобили китайского производства запрещены на военных объектах Великобритании из-за опасений в шпионаже

Чиновники британского правительства и военнослужащие получили инструкции о том, что им следует избегать китайские электромобили на военных объектах. Также персоналу рекомендовано воздерживаться от ведения официальных разговоров в электромобилях из Китая из-за опасений в области безопасности, что Пекин может использовать свои автомобильные экспорты для шпионажа над Великобританией.

Источники сообщили газете ‘i’, что сотрудникам, работающим на базе разведки обороны RAF Wyton в Кембриджшире, было сказано парковаться "как минимум в двух милях" от места работы, если они управляют транспортным средством, содержащим китайские компоненты. Это было введено из-за опасений, что системы навигации и датчики в автомобилях могут собирать информацию о окружающей обстановке, а также отслеживать передвижения людей.

Раскрытие из RAF Wyton последовало вскоре после того, как военные начальники были уведомлены о том, что стоит воздерживаться от ведения чувствительных разговоров в китайских автомобилях, поскольку официальные лица опасаются, что микрофоны, установленные в машине для активации голосом и телефонных звонков, могут вместо этого использоваться для незаконного прослушивания государством Китай.

Как упоминалось ранее, запрет касается не только китайских электромобилей, но и других моделей от не-китайских производителей, таких как JLR, BMW и Volkswagen, использующих китайские компоненты. Тем не менее, особое внимание уделяется китайским брендам; Auto Express обратился к китайскому гиганту BYD с вопросом, не желает ли он опровергнуть обвинения в том, что его автомобили могут содержать шпионское ПО, но производитель отказался комментировать.

Тем временем правительство получило резкую критику за использование китайских электромобилей, при этом консервативная теневая министр по безопасности Алисия Кернс высказала месяц назад заявление: "Военные и правительство знают о рисках китайского шпионажа, но мы не можем обеспечить нашу безопасность с полумерами." Кернс продолжила, настаивая на том, что необходим "полный отказ от китайских электромобилей во военном и правительственном парках Великобритании."

Министерство обороны не опровергло последние слухи, вместо этого заявив в заявлении: "Защита национальной безопасности является основой всего, что мы делаем. У нас есть строгие процедуры безопасности, чтобы гарантировать защиту всей чувствительной информации."