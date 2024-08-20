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Chery защитила новую торговую марку Xtrim в России

Российское подразделение китайского автопроизводителя Chery зарегистрировало новую торговую марку под названием Xtrim. Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.08.2024, 12:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Российское подразделение китайского автопроизводителя Chery зарегистрировало новую торговую марку под названием Xtrim. Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Известно, что марка Xtrim уже используется китайской компанией на автомобильном рынке Ирана. Так, модели EXEED там продаются под брендом Xtrim: например, EXEED TXL стал Xtrim TXL, а VX – Xtrim VX.

Chery активно применяет стратегию создания суббрендов. На данный момент в России компания представлена четырьмя марками: Chery, OMODA, EXEED и JAECOO. В скором времени планируется запуск пятой марки – Exlantix (для премиум-электромобилей). Процесс формирования дилерской сети для Exlantix уже начался, а в ближайшее время ожидаются первые модели для продажи.

Однако судьба марки Xtrim может оказаться неоднозначной. Chery уже имеет опыт запуска новых брендов в России. Так, весной 2024 года появились данные о регистрации логотипа суббренда Fownix. Этот бренд также известен по иранской линейке Chery, где под ним продаются кроссоверы OMODA C5 (в Иране – Fownix FX) и другие модели. Однако после регистрации в ФИПС дальнейшие шаги пока не были предприняты.

Также весной 2024 года Chery зарегистрировала торговые марки Couggo и Lucano в России, однако пока нет информации о целях и товарах, к которым они могут быть привязаны.

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