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Chery продемонстрировала в Шанхае новую модель Exeed Dimensity с дроном на крыше

Chery на автосалоне в Шанхае продемонстрировала новый концептный кроссовер Exeed Dimensity с оригинальными решениями, готовыми к воплощению. Статья с фото на Carsweek.ru.
РедакцияР
Редакция
22.04.2025, 15:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На мероприятии в рамках апрельского автосалона в Шанхае, компания Chery анонсировала свой новый концепт-кар, который вызывает интерес у публики. Кроссовер Exeed Dimensity, представленный на шоу, привлекает внимание своим уникальным дизайном и необычными решениями. Внешне этот автомобиль напоминает Land Rover Sport, однако с элементами китайского стиля, делая его непохожим на классические британские модели.

Одной из ключевых особенностей нового кроссовера является специальная площадка на крыше, предназначенная для дронов. Более того, у этого концептуального автомобиля задние двери открываются в обратном направлении, добавляя функциональности и оригинальности его дизайну.

Chery позиционирует свой шестиместный паркетник как идеальный выбор для любителей активного отдыха и путешествий, подчеркивая его универсальность и комфорт для приключений.

Пока информация о трансмиссии новинки остается под секретом. Однако отсутствие традиционной радиаторной решетки у Dimensity намекает на возможное использование электрической силовой установки, что говорит о тенденциях к электрификации в автомобильной индустрии.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, на том же автосалоне был представлен обновленный пикап Ford F-150 Raptor, привлекающий внимание посетителей своим обновленным дизайном и функциональностью.

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