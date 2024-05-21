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Утильсбор: каковы последствия для россиян увеличения его с каждым годом? Мнение специалистов

По мнению участников автомобильного рынка, ценой за попытки обеспечить технологический суверенитет станет увеличение цен для покупателей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.05.2024, 09:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По мнению участников автомобильного рынка, ценой за попытки обеспечить технологический суверенитет станет увеличение цен для покупателей. Такой взгляд разделяет автомобильный эксперт Вячеслав Жигалов, который поделился своим мнением с петербургским изданием «Фонтанка».

Эксперт утверждает, что применение протекционистских мер может нанести вред самим инициаторам, поскольку отсутствие конкуренции не приведет к снижению цен на автомобили. Кроме того, без наличия интересных конкурентов теряется стимул для внедрения инноваций, отмечает специалист.

Повышение утильсбора может привести к росту цен на автомобили в стране. Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев прогнозирует, что многие китайские автобренды будут вынуждены покинуть российский рынок в случае увеличения данного налога.

Известно, что к 2030 году сумма утильсбора может быть увеличена почти в четыре раза и составит 1,17 миллиона рублей для автомобилей с бензиновыми двигателями.

Уже в текущем году обсуждается возможное увеличение утильсбора для автомобилей с двигателями от 1 до 2 литров с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что перед наступлением летнего сезона спрос на подержанные кабриолеты в России увеличился на 20%.

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