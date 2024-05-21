Утильсбор: каковы последствия для россиян увеличения его с каждым годом? Мнение специалистов

По мнению участников автомобильного рынка, ценой за попытки обеспечить технологический суверенитет станет увеличение цен для покупателей. Такой взгляд разделяет автомобильный эксперт Вячеслав Жигалов, который поделился своим мнением с петербургским изданием «Фонтанка».

Эксперт утверждает, что применение протекционистских мер может нанести вред самим инициаторам, поскольку отсутствие конкуренции не приведет к снижению цен на автомобили. Кроме того, без наличия интересных конкурентов теряется стимул для внедрения инноваций, отмечает специалист.

Повышение утильсбора может привести к росту цен на автомобили в стране. Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев прогнозирует, что многие китайские автобренды будут вынуждены покинуть российский рынок в случае увеличения данного налога.

Известно, что к 2030 году сумма утильсбора может быть увеличена почти в четыре раза и составит 1,17 миллиона рублей для автомобилей с бензиновыми двигателями.

Уже в текущем году обсуждается возможное увеличение утильсбора для автомобилей с двигателями от 1 до 2 литров с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что перед наступлением летнего сезона спрос на подержанные кабриолеты в России увеличился на 20%.