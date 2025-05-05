Каким может быть самый доступный вариант пикапа Ram 1500 2026 года.

Пару дней назад, нынешний глава американского Ram заявил о том, что в ближайшие месяцы компания представит несколько новых моделей под маркой RAM. Одной из таких новинок станет полноразмерный Ram 1500 2026 года выпуска в версии Black Express. Этот пикап начнут производить на заводе автопроизводителя с 8 июня.

Новый Ram 1500 Express можно считать преемником Ram 1500 Classic - оба этих грозных автомобиля были доступны по вполне приемлемой цене. В чем же отличие новой модели от своего предшественника? Прежде всего в том, что новинка построена на более современной и совершенной основе. Это обеспечит покупателям более комфортное вождение и отличное управление. Кроме того, интерьер и внешний вид пикапа также претерпели изменения. Согласно словам главы компании RAM, новый Ram 1500 Express представляет собой утилитарный грузовик без лишних опций, который станет доступным для большего числа потенциальных покупателей.

Новый автомобиль будет предлагаться в пяти цветах кузова и будет иметь глянцево-черную решетку радиатора. Кроме того, как передний, так и задний бампер будут окрашены в цвет кузова.

В список оснащения пикапа входят 20-дюймовые колесные диски, под капотом установлен 3,6-литровый Pentastar V6 мощностью 305 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, как можно было приобрести пикап Jeep Hellcat, развивающий 707 лошадиных сил, со скидкой 6 612 000 рублей. Грузовик "Гладиатор" с мотором Hellcat был продан за 124 500 долларов или 10 289 925 рублей, что на 80 000 долларов или 6 612 000 рублей дешевле начальной цены. Автомобиль оснащен 707-сильным V8 двигателем, 40-дюймовыми шинами и улучшенными осями Dana.