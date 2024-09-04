Changan расширяет линейку автомобилей для рынка Ближнего Востока

Китайская автомобильная компания Changan Automobile активно укрепляет свои позиции на рынке Ближнего Востока. По информации, полученной из официального источника компании, в этом регионе скоро появятся новые модели автомобилей как под брендом Changan, так и под суббрендами.

Одним из новинок, которые представят на Ближнем Востоке, станет автомобиль E07 от Changan, построенный на совершенно новой платформе SDA. По заявлению производителя, данный автомобиль объединяет в себе функциональность пикапа, изысканность купе, вместительность фургона и динамичность спорткара.

Кроме того, на этом рынке будут представлены два суббренда Changan – Avatr и Deepal. Avatr позиционирует себя как премиум-бренд. Дизайн моделей Avatr разработан в центре дизайна в Мюнхене. Использование передовых технологий в конструкции стало результатом партнерства с брендами CATL и Huawei.

Бренд Deepal сфокусирован на производстве электромобилей. Этот суббренд уже завоевал популярность, став лидером среди электрокаров на внутреннем рынке Китая, продав более 100 000 экземпляров всего за 14 месяцев.

На сегодняшний день количество клиентов бренда Changan на Ближнем Востоке превышает 400 000 человек. Для оптимизации работы сервисной сети в Дубае (ОАЭ) был открыт центральный склад запчастей. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начал функционировать самый крупный за пределами Китая шоу-рум Changan. Кроме того, для повышения качества обслуживания клиентов была создана профессиональная сервисная команда, а также запущена программа withU.