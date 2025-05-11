Новые электрокары Denza N9 по цене от 8,5 млн рублей доступны для покупки в России.

На автомобильных классифайдов появился новый гибридный внедорожник под названием Denza N9. По информации CarsWeek, крупный автодилер из Подмосковья готов доставить новые автомобили 2025 года из Китая по предзаказу.

Согласно предложению продавца, покупателям доступно несколько вариантов комплектации. Самая дорогая версия Flagship оценивается в 9 миллионов рублей. В этой комплектации предусмотрены многозонный климат-контроль, декоративная подсветка, цифровая приборная панель, передовая система мультимедиа, беспроводная зарядка, голосовое управление, навигационная система, кожаная обивка, кресла с вентиляцией и массажем, пневматическая подвеска, парктроники, камеры кругового обзора, водительские ассистенты и многое другое. Также имеется "зимний" пакет, включающий обогрев зеркал, кресел и руля.

В гибридную систему входят 2-литровый бензиновый двигатель объемом, три электромотора и общая мощность до 925 лошадиных сил. Автомобиль оснащен вариатором и полным приводом. Запас хода на электричестве составляет около 202 километров, а общий запас хода по китайскому циклу CLTC достигает 1302 километров. Denza N9 способен разогнаться до 100 километров в час за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 230 километров в час.

В части ходовой системы внедорожник получил пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами. Жесткость амортизаторов регулируется на основе данных сканирования дороги с точностью до 98%, что обеспечивает девять режимов движения для максимального комфорта вождения.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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