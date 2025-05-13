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Новый кроссовер Omoda C7 доступен от 2,99 млн рублей, сообщил дилер

Новый кроссовер Omoda C7: цены на автомобиль от 2,99 до 3,6 млн рублей. Российский дебют ожидается до конца мая. Какие комплектации и опции предложит производитель?
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.05.2025, 10:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным Ильи Петрова, цена нового кроссовера Omoda C7, который скоро дебютирует на российском рынке, будет колебаться от 2,99 до 3,6 миллионов рублей. Точные цифры производитель обещает объявить в день премьеры.

Omoda C7 поступит в продажу в РФ в пяти модификациях: две переднеприводные версии Joy и Lifestyle, а также полноприводные Drive, Active и Supreme. Все версии будут оснащены одним и тем же 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра с трансмиссией "робот".

Базовая комплектация кроссовера будет включать в себя 18-дюймовые диски, светодиодную оптику и пакет функций "Зима" (отапливаемые сиденья, руль, зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя).

Кроме того, автомобиль будет оснащен эко-кожей в салоне, задними парктрониками, виртуальной приборкой, мультимедийной системой с 15,6-дюймовым экраном и другими опциями.

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы сообщали, что дилеры в России начали продавать новый кроссовер Omoda C5 со скидкой до 780 000 рублей.

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