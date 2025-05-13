Новый кроссовер Omoda C7 доступен от 2,99 млн рублей, сообщил дилер

По данным Ильи Петрова, цена нового кроссовера Omoda C7, который скоро дебютирует на российском рынке, будет колебаться от 2,99 до 3,6 миллионов рублей. Точные цифры производитель обещает объявить в день премьеры.

Omoda C7 поступит в продажу в РФ в пяти модификациях: две переднеприводные версии Joy и Lifestyle, а также полноприводные Drive, Active и Supreme. Все версии будут оснащены одним и тем же 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра с трансмиссией "робот".

Базовая комплектация кроссовера будет включать в себя 18-дюймовые диски, светодиодную оптику и пакет функций "Зима" (отапливаемые сиденья, руль, зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя).

Кроме того, автомобиль будет оснащен эко-кожей в салоне, задними парктрониками, виртуальной приборкой, мультимедийной системой с 15,6-дюймовым экраном и другими опциями.

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы сообщали, что дилеры в России начали продавать новый кроссовер Omoda C5 со скидкой до 780 000 рублей.