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Продают в России коллекционный Nissan Skyline R34 за 60 млн.

Редкий спорткар Nissan Skyline R34 2002 года продают в Москве за 60 млн рублей. Владелец утверждает, что мощность достигает 500 л.с. Кузов белый перламутр, салон – темный с карбоновыми вставками.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.05.2025, 13:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В столице России появилась возможность приобрести уникальный спорткар Nissan Skyline R34 выпуска 2002 года с пробегом всего 26 000 километров, сообщает «Российская газета». Автомобиль был немного модифицирован, но это никоим образом не повлияло на его оригинальность. Несмотря на свой возраст в 32 года, машина выглядит как только что сошедшая с конвейера.

Спорткар в версии V-Spec II Nur оснащен 2,6-литровым твин-турбированным двигателем мощностью 280 л.с. - это данные, необходимые для соответствия требованиям действующего законодательства. Однако владелец утверждает, что мощность автомобиля достигает порядка 500 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Кузов спорткара окрашен в белый перламутр, а в салоне используются темные оттенки и карбоновые вставки для оформления.

Цена предложения составляет 60 миллионов рублей. Напомним, что новый Rolls-Royce Cullinan на вторичном рынке оценивается примерно в 68 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что после возвращения в Россию иномарок популярных зарубежных брендов их цены вырастут как минимум вдвое.

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