Целиков: из-за нового утильсбора импорт подержанных автомобилей из Кореи в РФ может сократиться

В России отмечается увеличение количества подержанных автомобилей, поступающих на рынок из Южной Кореи. По данным за сентябрь, в страну было ввезено 10,7 тысячи таких машин, что на 68 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В сравнении с августом рост составил 3,5 процента, что, несмотря на меньшие темпы, свидетельствует о продолжающейся положительной динамике.

Эту информацию предоставил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наибольшей популярностью среди подержанных машин из Южной Кореи пользуются автомобили марки Kia — в сентябре в Россию было ввезено 2980 экземпляров. Далее следуют BMW с результатом 2079 авто, Hyundai — 1759 машин, Mercedes-Benz — 1123 экземпляра и Audi — 592 автомобиля.

Среди отдельных моделей лидирует Hyundai Palisade, которых ввезено 731 единицу. В пятерку самых востребованных также вошли Kia Sorento (575), Kia Carnival (565), BMW 5 Series (545) и Kia K5 (447).

Всего за период с января по сентябрь текущего года в Россию поступило 72,3 тысячи подержанных автомобилей из Южной Кореи. По объемам поставок эта страна занимает второе место, уступая только Японии. При этом южнокорейские иномарки, как правило, более свежие и нередко стоят дороже подержанных японских аналогов, но именно они могут стать альтернативой новым китайским автомобилям.

Вместе с тем, на рынке существует вероятность сокращения поставок по «южнокорейскому направлению» в случае роста утилизационного сбора по новой схеме для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Ранее Сергей Целиков также делился мнением о том, когда и на каких условиях россияне смогут выгодно приобрести новый автомобиль в 2025 году.

Фото: profile.ru