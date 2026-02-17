Автомобильное предложение дня: Volkswagen Passat со всеми опциями за невероятные 250 фунтов в месяц

Volkswagen Passat Black Edition: топовая комплектация по выгодной цене

На рынке гибридных универсалов с минимальными расходами на топливо появилось привлекательное предложение. Теперь приобрести флагманскую версию Volkswagen Passat можно всего за £249,42 в месяц.

Трёхлетний контракт от DreamLease, доступный через сервис Auto Express Buy A Car, стартует с первоначального взноса в £3 292,03. Договор предусматривает годовой пробег в 5 000 миль. Желающие увеличить лимит до 8 000 миль могут рассчитывать на ежемесячный платёж в £275,63 при первоначальном взносе £3 607,55. Для тех, кто предпочитает снизить стартовые расходы, предусмотрен вариант с девятимесячным взносом £2 706,68 и ежемесячной оплатой £267,41.

Особенностью предложения является то, что речь идёт о самой дорогой версии Passat в Великобритании — 1.5 TSI eHybrid Black Edition стоимостью £50 650. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем, электрическим мотором и батареей ёмкостью 19,7 кВт·ч, что обеспечивает чисто электрический запас хода до 62 миль. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 50 кВт время пополнения заряда сокращается до 25 минут.

Комплектация Black Edition включает в себя широкий набор опций: фирменный обвес R-Line, 19-дюймовые алмазные диски, спортивные передние сиденья с подогревом и функцией массажа, подогрев задних сидений, 30-цветную подсветку салона, круговой обзор с камерой, проекционный дисплей, панорамную крышу с функцией открывания, а также множество других элементов комфорта и стиля.

Как и подобает Passat, салон отличается просторностью. Несмотря на гибридную силовую установку, багажник сохранил объём 510 литров, а пассажиры второго ряда могут с комфортом разместиться даже при высоком росте. Внутренняя отделка выполнена из качественных материалов, что подчёркивает премиальный статус модели.

Фото: autoexpress

Напомним, что предложение вошло в подборку «Car Deal of the Day» от Auto Express Buy A Car, где представлены лучшие актуальные акции от дилеров и лизинговых компаний Великобритании.

Условия договоров и цены могут меняться в зависимости от доступности. Если данное предложение перестанет быть актуальным, ознакомиться с другими выгодными лизинговыми программами на Volkswagen Passat можно на специальной странице модели.

Выгодные предложения на конкурентов Volkswagen Passat:

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz C Class. Новые автомобили в наличии доступны по цене от £46 175.

Фото: autoexpress

BMW 3 Series. Стоимость новых автомобилей — £37 078, средняя экономия составляет £7 279.

Фото: autoexpress

Skoda Superb. Новые автомобили предлагаются за £32 503, средняя экономия — £5 060.