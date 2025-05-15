Супер предложение: Vauxhall Corsa за менее чем £150 в месяц - отличное предложение

Одной из самых популярных машин в Великобритании является Vauxhall Corsa, и в этом нет ничего удивительного, если учесть, что она предлагает. Приятно ли ее водить? Да. Все необходимые технологии в наличии? Да. Можно даже сказать, что она стильная.

Однако ее сильная сторона - это соотношение цены и качества, и эту сделку просто необходимо рассмотреть. Компания Lease Car UK в настоящее время предлагает топовую версию Corsa по просто сумасшедшей цене в £148,10 в месяц.

Сначала нужно будет оплатить £2077,19 в качестве первоначального взноса, и это предложение действует на 24 месяца. Пробег ограничен 5000 км в год, но его можно увеличить до 8000 км в год за дополнительные £20,85 в месяц.

Соответственно названию, уровень отделки называется Ultimate, и в стандартное оснащение входят 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной отделкой, контрастная черная крыша и зеркальные колпаки, матричные LED-фары, сенсорный экран 10 дюймов с встроенной системой навигации, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, подогреваемые передние сиденья и руль, беспроводная зарядка для телефона.

Фото: autoexpress

Салон машины - современное и стильное место, и хотя супермини никогда не предложат уровень комфорта лимузина, двое более высоких взрослых будут достаточно комфортно на заднем сиденье. Объем багажника очень внушителен и составляет 309 литров.

Эта сделка предоставляет вам знакомый 1,2-литровый турбированный трехцилиндровый бензиновый двигатель. С его 99 л.с. Corsa достаточно быстрая, а шестиступенчатая коробка передач работает плавно. Кроме того, он довольно экономичен - Vauxhall заявляет о расходе топлива более 50 миль на галлон.

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