Автомобиль дня: этот Audi RS 3 — «howling hot hatch» всего за £542 в месяц

Пятицилиндровый турбированный двигатель Audi продолжит радовать автолюбителей еще несколько лет — его производство завершится только в 2027 году. В связи с этим эксперты советуют не упустить возможность приобрести Audi RS 3, тем более что на этой неделе появилась специальная акция, способная сделать покупку более выгодной.

Специальное предложение поступило от компании UK Carline. Согласно условиям, стоимость ежемесячного платежа за Audi RS 3 составит £541,51 при сроке лизинга 48 месяцев. Первый взнос — £6,498,14. Ограничение по пробегу в год — 5 000 миль, однако при желании лимит можно увеличить за дополнительную плату.

Те, кто уже испытал RS 3 на дороге, отмечают: модель изменилась по сравнению с предыдущими поколениями "горячих" хэтчбеков Audi. Если раньше эти автомобили больше впечатляли цифрами технических характеристик и качеством интерьера, чем управляемостью, то нынешний RS 3 одинаково хорош как на извилистой проселочной трассе, так и при стремительном разгоне с места.

Главной особенностью автомобиля остается 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор. Этот тип двигателя используется Audi уже десятилетиями, но современная версия особенно выделяется. Мощность агрегата — 394 л.с., что выводит RS 3 в число самых мощных хэтчбеков на рынке. Совместно с полным приводом и коробкой с двойным сцеплением автомобиль способен разогнаться с 0 до 62 миль в час всего за 3,8 секунды.