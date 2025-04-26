Суперпредложение дня: единственный в своем роде Nissan Juke за менее чем £150 в месяц

В прошлом месяце мы поделились Сделкой дня по автомобилю - популярному Nissan Juke, который был доступен от £163 в месяц через сервис Auto Express Find a Car. Но если это не привлекло вашего внимания. Хорошие новости - потому что стильный маленький внедорожник теперь может стать вашим за менее чем £150 в месяц!

£149.96 в месяц, чтобы быть точным, на двухлетний лиз от Leasing Options, который требует такого же привлекательного первоначального платежа в размере £2,149. Включено в это - годовая квота пробега 5 000 миль в год, или вы можете увеличить её до 8 000 миль за дополнительные £30 в месяц.

Характерный дизайн Nissan Juke за последнее десятилетие практически не изменился, но он все еще отличается среди остальных маленьких внедорожников на рынке. Однако интерьер был обновлен в прошлом году, что привело к улучшению качества и добавлению двух 12.3-дюймовых экранов, обтянутого кожей рулевого колеса, беспроводной связи с Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: autoexpress

Другое стандартное оборудование в этой модели N-Connecta включает 17-дюймовые легкосплавные диски, беспроводную зарядку для смартфона, бесключевой доступ, LED-фары, камеру заднего вида, передние и задние парковочные датчики, круиз-контроль, а также различные функции безопасности, такие как распознавание дорожных знаков и предупреждение о выходе за пределы полосы.

Этот конкретный Juke оснащен простым 1,0-литровым турбированным трехцилиндровым бензиновым двигателем, сопряженным с шестиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель развивает мощность 112 л.с. и крутящий момент 200 Нм, что достаточно для разгона до 100 км/ч за 10.7 секунды, а если вы экономный водитель, он вернет до 48.7 миль на галлон. Более того, если вы молодой водитель, эта модель находится только в группе страхования 13 из 50.

Все наши выборы Сделки дня по автомобилю взяты из нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car, который включает лучшие текущие предложения от надежных автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены. Если эта сделка истекла, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Nissan Juke у ведущих поставщиков на нашей странице-центре Nissan Juke.

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