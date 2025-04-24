Автомобильное предложение дня: Семейный внедорожник Cupra Terramar с изобилием спортивного стиля за 287 фунтов в месяц.

Спортивный дизайн, премиальное ощущение и просторный интерьер - всё это можно получить за всего £286,62 в месяц. Молодому Cupra Terramar SUV всего несколько месяцев, но уже существует множество предложений по выгодной цене.

Например, компания Lease4Less через сервис Auto Express Find a Car предлагает ключи от Terramar всего за £286,62 в месяц. Это дешевле, чем у сестринских моделей Terramar - нового Volkswagen Tayron и Skoda Kodiaq, несмотря на более спортивный характер Cupra.

Для активации данного предложения требуется скромный первоначальный взнос в размере £3 739,44, после чего ежемесячная оплата остается неизменной в течение трех лет. Лимит пробега составляет 5 000 миль в год, но за £17 в месяц можно увеличить его до более гибких 8 000 миль в год.

Новый Terramar занимает вершину линейки SUV от Cupra. Судя по последним моделям бренда, можно было бы ожидать, что это чисто электрический автомобиль, но это не так. Мощность поставляется от бензиновых, мягких гибридов и подключаемых гибридов, с выбором переднего и полного привода.

Это предложение предоставляет вам базовую модель с наименьшим бензиновым двигателем, но это совсем не утешение, так как здесь предусмотрено множество роскоши и спортивных штрихов, соответствующих репутации Cupra как производителя высокопроизводительных автомобилей в группе Volkswagen.