Супер-предложение дня: Новый Renault 5 всего за £229 в месяц

Renault 5 - это, безусловно, электромобиль момента. Это неудивительно, если учесть его сочетание ретро-дизайна, увлекательных характеристик вождения, отличных технологий и низких цен. И когда мы говорим о низких ценах, мы именно это имеем в виду, так как вы можете заплатить менее £230 за один прямо сейчас.

Через сервис Auto Express Find a Car, Carwow Leasey предлагает 'R5' за символические £228.52 в месяц. Это трехлетнее предложение требует начального платежа в размере £3,037.24, а пробег ограничен 5,000 в год. Хотите больше? Вы можете удвоить лимит до 10,000 за дополнительные £15.73 в месяц.

За такие деньги не стоит ждать крупнобатарейной версии 5 в самом роскошном комплектации. Но прелесть нового Renault 5 в том, что даже базовая версия кишит милыми штрихами и обладает достаточным запасом хода для среднестатистического покупателя, поэтому вы не почувствуете себя обделенным.

Здесь у вас есть меньший аккумулятор 40kWh, который обеспечивает заявленные 190 миль пробега. Зная, что заявленная возможность 250 миль у большего пакета 52kWh довольно точна, вы можете ожидать, что у менее мощного будет примерно 150 миль при смешанном вождении и около 190 миль или больше при чисто городском вождении.

Аккумулятор питает мотор мощностью 118 л.с., который приводит передние колеса в движение, и Renault заявляет время разгона 0-62 миль в час в девять секунд – что идентично Fiat 500e с аккумулятором 42kWh и значительно быстрее, чем Citroen e-C3 и BYD Dolphin Active. Точное и хорошо сбалансированное рулевое управление в сочетании с четкой шасси создают очень приятный опыт вождения.

Тем временем, комплектация Evolution, несмотря на свое начальное положение, все равно предлагает вам 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары спереди и сзади, климат-контроль, сенсорный дисплей 10 дюймов с отличной операционной системой Google, а также беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Впечатляюще, Renault также включает тепловой насос, зарядку переменного тока 11 кВт и Vehicle-to-Grid (позволяющий заряжать другие электрические устройства от батареи 5). О, и бесплатный цвет – это металлик Pop Green, так что вы определенно будете выделяться.