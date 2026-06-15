Выгодное предложение дня: Jeep Compass за 191 фунт в месяц — «грубый и готовый к любым дорогам»

Jeep Compass вновь оказался в центре внимания благодаря значительному снижению цен на лизинговые предложения. Теперь стильный внедорожник доступен по еще более привлекательным условиям, что делает его одним из самых интересных вариантов для тех, кто ценит узнаваемый дизайн и авторитет бренда.

За последний месяц стоимость самой доступной лизинговой программы на Jeep Compass снизилась почти на £20 в месяц. Благодаря этому обновлению, предложение по аренде внедорожника стало еще более заманчивым для потенциальных клиентов.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Pink Car Leasing предлагает Jeep Compass по цене от £191.48 в месяц. Для оформления аренды необходимо внести первоначальный платеж за 12 месяцев в размере £2,496.81. Срок действия контракта — два года, а годовой лимит пробега составляет 5,000 миль.

Вариативность условий позволяет сделать предложение еще более гибким. Например, если выбрать первоначальный взнос за девять месяцев, экономия составит порядка £400, а ежемесячный платеж увеличится лишь до £211.07. При увеличении годового лимита пробега до 8,000 миль стоимость возрастет примерно на £19 в месяц для обоих вариантов первоначального взноса.

В рамках этой акции предлагается модель e-Hybrid, которая оснащена 1.2-литровым бензиновым двигателем и батареей емкостью 0.9 кВтч. Такой гибрид обеспечивает улучшенную топливную экономичность — по заявлению производителя, расход топлива на смешанном цикле составляет почти 50 миль на галлон. Автомобиль приводится в движение передними колесами, а для адаптации к разным условиям предусмотрен фирменный переключатель режимов ‘Selec-Terrain’.

Покупатели получат Jeep Compass в базовой комплектации Altitude. В стандартное оснащение входят 16-дюймовый сенсорный экран с навигацией, 10.25-дюймовая цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль и подсветка салона. Практичность багажника объемом 550 литров дополняется задними сиденьями со складыванием в пропорции 40:20:40. Бесплатный цвет кузова — яркий оттенок 'Hawaii', напоминающий лайм.

Фото: autoexpress

Ежедневный выбор предложений «Car Deal of the Day» формируется на основе базы данных Auto Express Buy A Car, которая включает самые выгодные предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение станет недоступно, актуальные лизинговые варианты по Jeep Compass можно найти на специальной странице модели.

Выгодные предложения на конкурентов Jeep Compass

Фото: autoexpress

Mazda CX-5: новая модель Mazda CX-5 доступна по цене £29,444, с возможной экономией в среднем £2,471. Оформить заказ на новый автомобиль можно уже сейчас.

Фото: autoexpress

Toyota RAV4: новая Toyota RAV4 представлена по цене £43,845. Заказы на автомобиль уже принимаются.

Фото: autoexpress

Hyundai Tucson: новый Hyundai Tucson можно приобрести по цене £26,635, при этом средняя сумма экономии достигает £5,624. Модель уже доступна для заказа.