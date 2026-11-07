Сделка дня: электрический семейный кроссовер Polestar 3

Polestar 3 — один из наших любимых премиальных электрических SUV. Однако благодаря сегодняшнему предложению Deal of the Day приобрести такой автомобиль можно без переплаты: Leasing Options предлагает его по весьма привлекательной цене £567.93 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

В рамках сделки предлагается Polestar 3 Dual Motor с большим запасом хода. Срок лизинга составляет четыре года, поэтому у владельца будет достаточно времени, чтобы оценить все преимущества автомобиля. Условия включают годовой пробег 5,000 миль и первоначальный взнос £7,215.15. Таким образом, общая сумма выплат составит £33,907.86. Хотя эта сумма может показаться значительной, стоит учитывать заявленную стоимость автомобиля в £74,500 и существенное обесценивание, которому подвергаются многие электромобили.

Разумеется, параметры договора можно адаптировать под личные обстоятельства. Например, при сокращении срока лизинга до трех лет, уменьшении первоначального взноса до £4,467.03 и увеличении годового пробега до 8,000 миль — средний показатель по Великобритании составляет 7,100 — ежемесячный платеж вырастет до £677.84. В этом случае общая стоимость составит £28,191.43, что всё равно значительно меньше £40k-plus, которые Polestar 3 Dual Motor, как ожидается, потеряет из-за обесценивания за тот же срок и при таком же пробеге.