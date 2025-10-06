Лучшее предложение дня: Nissan X-Trail «менее чем за 220 фунтов в месяц» заставит вас улыбнуться

Сегодняшнее предложение дня привлекает внимание автолюбителей: приобрести Nissan X-Trail можно за 219,42 фунта стерлингов в месяц. Такая цена делает этот семейный кроссовер одним из самых доступных вариантов в своем классе.

Данная сделка реализуется через сервис Auto Express Buy A Car. Это предложение выделяется на фоне аналогичных по размеру и оснащению внедорожников. Для оформления сделки потребуется внести первоначальный платеж в размере 2 981,04 фунта стерлингов, а годовой пробег ограничен 5 000 миль. Тем, кому этого недостаточно, предлагается увеличить лимит до 8 000 миль за дополнительную ежемесячную плату в 21,94 фунта стерлингов.

Рассматриваемое предложение распространяется на пятиместную версию Nissan X-Trail. Для тех, кому требуется больше пространства, доступен и семиместный вариант — его аренда обойдется менее чем на 10 фунтов дороже в месяц. Оформить его можно через того же посредника в рамках Auto Express Buy A Car.

Покупателям предлагается автомобиль в комплектации N-Connecta, которая идет на ступень выше базовой. Среди преимуществ этой версии — рейлинги на крыше, тонированные стекла, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также сенсорный дисплей такого же размера с поддержкой беспроводных сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

В движение Nissan X-Trail приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мягким гибридом. Мощности достаточно для перевозки всей семьи и багажа, а заявленный расход топлива составляет 40 миль на галлон.

Отдельного внимания заслуживает просторный салон. В задней части автомобиля достаточно места для пассажиров, а объем багажника составляет 585 литров. При сложенных задних сиденьях пространство увеличивается до 1 424 литров.

Фото: autoexpress

Все предложения дня формируются на основе данных сервиса Auto Express Buy A Car, который объединяет самые выгодные варианты от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Следует учитывать, что условия и цены могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если данная акция закончится, ознакомиться с актуальными предложениями по Nissan X-Trail можно на специальной странице модели.

В качестве альтернативы Nissan X-Trail на рынке представлены Peugeot 5008, Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe.

Фото: autoexpress

Peugeot 5008: автомобили в наличии, цена от 41 604 фунтов, средняя выгода — 7 617 фунтов.

Фото: autoexpress

Skoda Kodiaq: новые автомобили в наличии, стоимость от 35 999 фунтов, средняя экономия — 3 466 фунтов.

Фото: autoexpress

Hyundai Santa Fe: в наличии новые автомобили по цене от 42 400 фунтов, средняя выгода — 6 231 фунт.