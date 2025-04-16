Выгодное предложение: MG HS за £225 в месяц - отличное соотношение цены и качества

Недавно MG завоевала репутацию производителя автомобилей, сочетающих стиль и простоту управления, на моделях, таких как HS. И последняя модель добавляет долю стиля и современности. Однако ценовая доступность по-прежнему остается основным преимуществом, как показывает наше Предложение дня.

Через сервис Auto Express Find a Car компания Carparison в настоящее время предлагает среднеразмерный внедорожник всего за £224.54 в месяц. Для активации этого привлекательного двухлетнего предложения потребуется всего £2,993.28 в качестве первоначального взноса, а лимит пробега составит 5 000 миль в год. Однако, при необходимости, данный лимит можно увеличить до 8 000 миль в год всего за дополнительные £13.38 в месяц.

Новый HS является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, обладает современным стилем, интерьером высокого качества и оборудованием высокого уровня. А предложение касается топовой комплектации.

Комплектация Trophy включает в себя обогрев передних сидений, электрический задний люк, камеру кругового обзора и беспроводную зарядку для телефона. Это дополняется 12,3-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задней камерой, а также целым рядом средств безопасности, предусмотренных в базовой комплектации. В рамках данного предложения также предлагается бесплатное металлическое покрытие, что приятно удивляет.

Автомобиль оснащен 167-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем. Этот двигатель не является самым тихим, однако отлично набирает скорость и, благодаря технологии мягкой гибридизации, обеспечивает расход топлива более 37 миль на галлон. Легкое управление и комфортная подвеска обеспечивают комфорт во время езды.

Качество сборки и отделки интерьера приятно удивляют своим высоким уровнем, с изысканным ощущением и удобной панелью приборов. В заднем ряду достаточно места для двух пассажиров ростом до шести футов, а багажник объемом 507 литров впечатляет своими размерами.

Фото: autoexpress

Подборка автомобильных предложений Предложение дня, которую мы делаем, взята из нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться, а их наличие ограничено. Если данное предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу MG HS у ведущих поставщиков на нашей странице MG HS...

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