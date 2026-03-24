Главное автомобильное предложение дня: Leapmotor B10 всего за невероятные £169 в месяц

Китайские автомобильные бренды продолжают удивлять покупателей привлекательными предложениями на рынке электромобилей. Новое выгодное предложение на аренду Leapmotor B10 стало настоящим примером стремления новичков отрасли завоевать внимание европейских автолюбителей.

Еще два месяца назад эксперты оценили соотношение цены и оснащения у Leapmotor B10 как впечатляющее, однако с тех пор стоимость аренды снизилась еще на £41 в месяц. Теперь комфортабельный и оснащенный современными технологиями компактный электрический внедорожник можно арендовать всего за £169,37 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car, что делает его одним из самых доступных электрокроссоверов в своем классе.

Согласно условиям двухлетнего договора от Select Car Leasing, для начала потребуется внести первый взнос в размере £2 386,44, что вполне оправдано на фоне низкой ежемесячной платы. Для тех, кому такой стартовый платёж кажется высоким, предусмотрена альтернатива — первоначальный взнос можно уменьшить до £2 011,66 при условии ежемесячной оплаты £186.

При варианте с 12-месячным первым платежом годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, однако за дополнительную плату в размере £17,68 в месяц его можно увеличить до 8 000 миль.

Leapmotor – один из новых брендов, появившихся на британском рынке за последний год. Несмотря на относительно недавний выход, компания не так уж неизвестна: она входит в состав Stellantis, а автомобили Leapmotor можно найти в автосалонах Великобритании рядом с моделями Vauxhall и Fiat.