Выгодное предложение дня: элегантный электрический седан Hyundai Ioniq 6 всего за £311 в месяц

Сегодняшний Дил дня - Hyundai Ioniq 6. Со множеством электрических автомобилей в продаже в Великобритании, дизайнеры Hyundai заслуживают комплиментов за создание чего-то настолько отличительного с Ioniq 6. Однако оригинальность может быть доступна по вполне приемлемой цене, как показывает сегодняшнее предложение по сделке.

Компания Lease4Less, через сервис Auto Express Find a Car, предлагает эклектичный электрический седан всего за £310.80 в месяц. Первоначальный взнос составляет £4,029.60, но это цена, которую нужно заплатить за низкий ежемесячный платеж.

Двухлетнее предложение с ограничением пробега 5 000 миль в год; увеличение лимита до 8 000 миль в год потребует дополнительных £21.60 в месяц.

Автомобиль оснащен батареей емкостью 77,4 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 339 миль, по словам Hyundai. Это меньше, чем у некоторых конкурентов, таких как Tesla Model 3, и в реальных условиях вам придется ориентироваться на примерно 250 миль. Время зарядки также радует - с максимальной скоростью зарядки 220 кВт, заполнение от 10 до 80 процентов занимает всего 18 минут от подходящего быстрого зарядного устройства.

Эта батарея питает электрический двигатель мощностью 225 л.с., который передает энергию на задние колеса. Разгон неплохой, до 100 км/ч уходит 7,4 секунды, а ходовой характеризуется плавностью. Внутри царит тишина и комфорт.

Интересно, что это предложение касается топовой модели Ultimate, а не базовой версии, как можно было бы ожидать.

Помимо 20-дюймовых колес, двух 12,3-дюймовых экранов, матричных LED-фар, подогрева передних и задних сидений и теплового насоса, Ultimate предлагает дополнительные удобства, такие как люк, дисплей на лобовом стекле, вентилируемые передние сиденья и аудиосистему Bose.

Выбор, который мы делаем для автомобильного предложения дня, берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Действуют условия, цены и предложения могут изменяться, а количество ограничено. Если это предложение истечет, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Hyundai Ioniq 6 у ведущих поставщиков на нашей странице-центре Hyundai Ioniq 6.

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