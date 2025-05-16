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Спецпредложение на автомобиль дня: электрический кроссовер BMW iX1 - веселый водитель для всего за £306 в месяц

BMW iX1: новый электрический SUV – £306.38 в месяц, дальность 293 мили, удовольствие от вождения. Больше миль за каждую зарядку!
РедакцияР
Редакция
16.05.2025, 19:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Было недавно, когда мы рассматривали компактный электрический внедорожник BMW iX1 как нашу сделку дня, однако с тех пор цена упала еще ниже.

Следует отметить, что прежняя заманчивая сделка была предложена для более дорогой модели с двумя двигателями, но здесь вы получите больше миль на одном заряде.

Компания Pink Car Leasing BMW, через сервис Auto Express Find A Car, предлагает модель iX1 eDrive20 Sport по смешной цене в £306,38 в месяц после первоначального платежа в размере £3 676,51.

Это трехлетнее предложение с ограничением пробега 5 000 миль в год. Но если это немного слишком ограничивает вас, 8 000 миль в год можно получить всего за дополнительные £11,28 в месяц.

Если вы не в курсе языка BMW, eDrive20 обозначает одномоторную модификацию. Все iX1 оснащены одной и той же батареей емкостью 66,4 кВтч, но благодаря наличию только одного двигателя, eDrive20 более эффективен. BMW утверждает, что вы можете проехать 293 мили на одном заряде, хотя наши тесты показали, что более точная цифра составляет 250 миль.

Эта сделка предлагает вам модель Sport начального уровня, и хотя она находится на один шаг ниже более желаемой версии M Sport, нашему мнению, более роскошный уровень оборудования не стоит дополнительных £45 в месяц (судя по текущим предложениям по лизингу).

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