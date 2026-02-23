Выгодное предложение дня: электрический BMW i5 бизнес-класса поразил экспертов по цене £370 в месяц

Представители автомобильного рынка Великобритании отмечают: сочетание «электрический представительский автомобиль» и «выгодная цена» встречается крайне редко. Однако сейчас на сервисе Auto Express Buy A Car появилась уникальная возможность приобрести BMW i5 по рекордно низкой цене — всего за £370.22 в месяц. В дополнение к этому предложению прилагается также выгодная опция быстрой зарядки на трассе.

Данный трехлетний лизинговый контракт предоставлен компанией Carwow Leasey. Первоначальный взнос составляет £4,737.64 — сумма немаленькая, но значительно ниже обычных затрат на аренду BMW i5, которые зачастую превышают эту стоимость вдвое при ежемесячных платежах.

Если уменьшить размер первого платежа до суммы за девять месяцев, он составит £3,854.11, а ежемесячные выплаты при этом возрастут до £395.46, что также выглядит весьма привлекательно для рынка электромобилей такого класса.

Максимальный пробег по условиям договора ограничен 6,000 миль в год, однако эту планку можно увеличить до 8,000 миль, доплатив всего £15.70 ежемесячно. Кроме того, в комплекте с машиной идет купон, позволяющий сэкономить 20 процентов на зарядке в сети Gridserve по всей стране, что дополнительно снижает расходы на эксплуатацию.

Вопреки ожиданиям, это предложение распространяется не на базовую версию BMW i5, а на более престижную комплектацию M Sport. В этой версии автомобиль отличается спортивным дизайном, 19-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками, тормозной системой M Sport с синими суппортами и спортивной подвеской.

В рамках акции предоставляется модель eDrive 40, оснащенная батареей ёмкостью 81.2 кВт·ч, что обеспечивает заявленный запас хода до 375 миль. Электродвигатель мощностью 335 л.с. приводит в движение задние колёса, гарантируя фирменную управляемость BMW, а разгон до 100 км/ч занимает всего шесть секунд.

Интерьер автомобиля выполнен на уровне премиального сегмента: салон отделан искусственной кожей, установлены современные информационные дисплеи и качественная аудиосистема Harman Kardon мощностью 205 ватт.

Фото: autoexpress

Все предложения «Сделка дня» подбираются редакцией Auto Express среди актуальных акций от дилеров и лизинговых компаний Великобритании. Условия могут изменяться, количество автомобилей ограничено. При завершении действия текущей акции, новые предложения на BMW i5 доступны на специальной странице сайта.

Также на рынке доступны выгодные предложения на конкурентов BMW i5.

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz EQE: новые автомобили в наличии, стоимость — £69,365.

Фото: autoexpress

Audi A6: новые автомобили в наличии от £47,081, средняя экономия составляет £6,069.

Фото: autoexpress

Volkswagen Id.7: новые автомобили в наличии от £48,479, средняя экономия — £2,800.