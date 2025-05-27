Супер предложение: легендарный Volkswagen Golf GTI за менее чем £300 в месяц

Иллюстрированное наследие

Удовольствие от вождения; 261 лошадиная сила

Всего лишь £294.10 в месяц

Хэтчбек Volkswagen Golf GTI уже 50 лет является одним из лучших в своем классе благодаря идеальному сочетанию производительности, практичности и приятного дискретного стиля.

Естественно, с таким родословным не стоит ожидать, что GTI можно купить за копейки. Однако, наше Предложение Дня может немного изменить ваши ожидания.

Компания First Vehicle Leasing, через сервис Auto Express Find a Car, предлагает этот пикантный хэтчбек всего за £294.10 – самая низкая цена, которую мы видели, ну, мы не помним.

Это двухлетнее предложение требует внести £3,828.15 в качестве первоначального взноса, что немного прилично, однако это помогает снизить ежемесячные платежи. Пробег ограничен 5,000 в год, но его можно увеличить до 8,000 в год за £16.40 в месяц.

В основе GTI лежит 2.0-литровый турбированный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, выдающий 261 лошадиную силу. Если это звучит внушительно, то это так – последнее обновление Golf, Mk8.5, принесло почти 20 лошадиных сил больше, чем у его предшественника.

Благодаря этому, а также быстрой семиступенчатой автоматической коробке DSG (больше нет варианта ручной коробки), разгон до 100 км/ч занимает всего 5.9 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Главная причина того, что GTI такой великолепный, заключается в его универсальности. Он чувствует себя как дома как на школьной парковке в тесных, перегруженных городских улицах, так и на извилистых дорогах вдоль полей.

Будучи моделью высокого класса в линейке Golf, GTI получает множество приятных мелочей. В стандартное оснащение входят матричные LED-фары, LED-фонари задние с 'динамическими' указателями поворота, подогреваемые передние сиденья и 30-цветная атмосферная подсветка. И, поскольку это GTI, сиденья обтянуты тканью в клетку 'Jacara'.

Фото: autoexpress

Выборы Автомобильного Сделки Дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, включающего лучшие текущие предложения от автодилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и быть ограниченными по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу автомобилей Volkswagen Golf GTI у ведущих поставщиков на нашей специализированной странице Volkswagen Golf GTI.

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