Автомобильный супербюджет: внедорожник за деньги супермини? Встречайте MG HS за £200 в месяц.

Сегодняшняя Сделка дня позволяет вам приобрести MG HS по смешной цене всего £200 в месяц.

VIPGateway.co.uk предлагает крупнейший внедорожник MG всего за £200 в месяц после первоначального платежа в £2,750.04. И за дополнительные £4 в месяц вы можете приобрести версию с улучшенной комплектацией.

Это двухлетнее предложение с ограничением пробега 5,000 в год. Однако за добавочные £11.66 в месяц вы можете увеличить пробег до 8,000 в год.

Это предложение для модели начального уровня SE. Но если вы хотите получить несколько дополнительных роскошных функций за такую же безумно низкую цену, тот же посредник предлагает версию Trophy всего за £203.95 в месяц.

Если вы предпочитаете экономить и приобрести более низкую версию, вам не придется жертвовать комфортом. SE по-прежнему хорошо оборудован, оснащен 12,3-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида и целым рядом систем безопасности.

Вне зависимости от выбора, вы получите автомобиль с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Это вполне достойный мотор, немного шумный при активной работе, но при этом обеспечивает мягкое и расслабляющее вождение.

Качество сборки отличное за эти деньги, интерьер просторный. Если вам нужен практичный внедорожник для семьи, то HS - хороший выбор, благодаря просторным задним сиденьям и отличному багажнику на 507 литров.

Выбор автодел дня, который мы делаем, взят из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу во всем Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по доступности. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу MG HS у ведущих поставщиков на нашей странице хаба MG HS.

Сделки на конкурентов MG HS:



Фото: autoexpress

Nissan Qashqai

New in-stock Nissan QashqaiCash £25,313Avg. savings £5,924New Nissan QashqaiConfigure now



Фото: autoexpress

KIA Sportage

New in-stock KIA SportageCash £27,467Avg. savings £2,391New KIA SportageConfigure now



Фото: autoexpress

Hyundai Tucson

New in-stock Hyundai TucsonCash £29,367Avg. savings £5,115New Hyundai TucsonConfigure now