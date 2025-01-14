Лучшее предложение на автомобиль: топовый Vauxhall Corsa всего за £147 в месяц

Невероятно, но Vauxhall Corsa уже более 30 лет является обычным видом на дорогах Великобритании.

Эта привычность приносит успех, потому что маленький Vauxhall регулярно попадает в списки самых продаваемых автомобилей благодаря своим экономичным двигателям, комфортному интерьеру и простоте управления. Можно также добавить сюда хорошее соотношение цены и качества, как показывает наше последнее предложение дня.

Corsa регулярно предлагается с заманчивыми условиями лизинга, но это действительно нас удивило. С Xcite Car Leasing Vauxhall через сервис Auto Express Find a Car вы можете приобрести версию Corsa топовой комплектации всего за £146.99 в месяц – это потрясающее предложение.

Для начала нужно будет оплатить £2,033.86, но даже это вполне разумно, причем соглашение ограничено двумя годами и 5,000 милями в год. Можно удвоить это до 10,000 миль в год всего за дополнительные £21.99 в месяц.

Версия Ultimate имеет максимальную роскошь, и поставляется с некоторыми роскошными функциями большого автомобиля в стандартной комплектации. Среди них: матричные LED-фары, подогреваемые передние сиденья и руль, беспроводная зарядка для телефона, 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной отделкой и двухцветная окраска кузова. Это дополняется обширным списком оснащения Corsa более низкого уровня: 10-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также множеством средств безопасности.