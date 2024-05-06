Cadillac изменяет свою стратегию электрификации автомобилей

Американский автопроизводитель Cadillac отклонил идею полного перехода к электрическим моделям и решил сохранить бензиновые автомобили в своем ассортименте после 2030 года. Такое заявление сделал вице-президент компании Cadillac господин Джон Рот. По его словам, решение пересмотреть стратегию было принято из-за замедления темпов роста продаж электромобилей.

«Мы планировали перейти к предложению полностью электрических автомобилей к концу десятилетия, однако сейчас мы готовы прислушаться к потребностям клиентов и дать им возможность влиять на развитие нашей линейки», - отметил г-н Рот в интервью порталу Motor.ru.

Ранее об отказе от стратегии полной электрификации также заявили в компаниях Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis. Эти автопроизводители также оставят в своем модельном ряду автомобили с двигателями внутреннего сгорания в перспективе среднесрочного периода.