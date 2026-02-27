Великолепный Cadillac Escalade V теперь доступен в Великобритании — «14,3 миль на галлон» расхода топлива

Лондонская компания Clive Sutton представила новую линейку крупных внедорожников и пикапов американского производства для британского рынка. Теперь автолюбители из Великобритании могут приобрести автомобили Cadillac, Chevrolet и GMC, собранные в США, с официальной трехлетней гарантией производителя. Стоит отметить, что топливная карта в список опций не входит.

В верхнем сегменте предложений выделяется коллекция из четырех моделей Cadillac Escalade. Версии Luxury Premium и Sport Premium оценены в £149,950 каждая. Автомобили оснащаются атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 420 л.с. В базовой комплектации предусмотрены три ряда сидений, два из которых – капитанские кресла среднего ряда. Среди прочих особенностей – отделка полуанилиновой кожей, премиальная аудиосистема и 22-дюймовые легкосплавные диски.

Для тех, кто ищет еще больше пространства, доступен удлиненный Cadillac Escalade ESV в исполнении Sport Platinum по цене £180,000. Длина этой версии составляет внушительные 5 763 мм, что почти на 300 мм больше, чем у длиннобазной Mercedes Maybach S-Class. Покупателям, заинтересованным в люксовых новинках, рекомендуется обратить внимание на сервис Auto Express Buy a Car.



Фото: autoexpress

Вершину модельной линейки Cadillac занимает Escalade V стоимостью £199,950. Эта версия построена на обычной базе, но под капотом установлен форсированный двигатель V8 с компрессором объемом 6,2 литра и мощностью 685 л.с., выдающий 885 Нм крутящего момента. Согласно официальным данным, расход топлива составляет 14,3 миль на галлон, а уровень выбросов CO2 – 469 г/км. Этот показатель выбросов является самым высоким среди всех серийных автомобилей, представленных на рынке Великобритании.

Кроме Escalade, Clive Sutton предлагает для покупателей Chevrolet Tahoe, Suburban и GMC Yukon, оснащённые тем же атмосферным мотором V8 на 420 л.с. Начальная цена Chevrolet Tahoe составляет £86,000, а GMC Yukon обойдётся в £110,000.

Также британским клиентам доступны пикапы на той же платформе. В линейку вошли Chevrolet Silverado и GMC Sierra, стоимость которых начинается от £66,000 без учета НДС. Среди них выделяется Silverado ZR-2 с улучшенными внедорожными возможностями: увеличенным дорожным просветом, блокировками дифференциалов на обеих осях и внедорожными шинами. Такая версия будет стоить £75,000, также без НДС.