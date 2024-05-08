BYD укрепил свои позиции на рынке, в то время как Tesla пытается догнать упущенное.

Автопроизводители в Китае, такие как Volkswagen и Tesla, активно соперничают в условиях быстрорастущего рынка. Tesla сообщила об уменьшении продаж своих электромобилей, собранных на заводе в Шанхае, на 18% в апреле по сравнению с предыдущим периодом.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за прошлый месяц было продано 62 167 электромобилей Tesla, что на 30% меньше, чем в марте 2024 года. Экспорт электромобилей Model 3 и Model Y из Giga Shanghai также упал, что отразилось на рынках Азии и Европы.

Падение спроса на электромобили в Китае стало вызывать тревогу в Tesla, учитывая общий рост рынка электромобилей в стране. За апрель продажи электромобилей в Китае выросли на треть, достигнув около 800 000 автомобилей, несмотря на медленный старт года.

BYD, превзойдя Tesla в производстве электромобилей в мире в конце прошлого года, увеличила продажи на 49%, реализовав 312 048 автомобилей в апреле. Они также увеличились на 3,5% по сравнению с мартом 2024 года.

Осознавая необходимость снижения расходов, Tesla сократила штат сотрудников на 10% и снизила цены на электромобили. Это позволило компании бороться за долю на рынке с китайскими конкурентами, которые активно наращивают свое присутствие.

Ходят слухи о задержке внедрения процесса гигакастинга нового поколения в Tesla, но компания получила разрешение на предоставление своей автономной технологии Full Self-Driving на китайском рынке.

Изображение: Carsweek.ru

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