BYD выпускает жесткого внедорожника под новым брендом "Мы разрабатываем автомобиль, который будет отличаться своей мощностью и возможностями." "Наш внедорожник будет способен преодолевать любые препятствия на своем пути."

В базе китайского Минпрома обнаружена информация о запуске производства нового EREV-внедорожника под брендом Fang Cheng Bao. Этот суббренд был создан компанией BYD летом прошлого года.

В ноябре 2023 года был представлен первый автомобиль - внедорожник Bao 5. На текущий момент, это единственная модель в линейке марки. Следующим в очереди стоит флагманский Bao 8, который будет построен на платформе DMO от BYD. Салон автомобиля будет предлагаться как на шесть, так и на семь посадочных мест. Новинка имеет длину почти 5,2 метра при колесной базе в 2,92 метра.

Как и Bao 5, новый внедорожник марки также будет относиться к категории EREV-электрокаров. Этот класс автомобилей характеризуется увеличенной дальностью хода за счет того, что ДВС не приводит напрямую колеса.

В состав силовой установки Bao 8 войдут 272-сильный бензиновый турбомотор объемом два литра, а также два электромотора: один мощностью 272 л.с. и другой - 408 л.с. Общая мощность новинки составит 939 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 180 км/ч. Емкость батареи пока держится в секрете, известно лишь, что аккумуляторы поставляются дочерней фирмой BYD - FinDreams.

В китайских автосалонах Bao 8 появится в третьем квартале текущего года по цене примерно 500 тысяч юаней (6,3 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что BYD планирует открыть второй автозавод в Европе к 2025 году.