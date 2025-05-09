BYD опережает Dacia, Honda и Citroen: китайский электромобильный гигант уже обогнал "крупные" британские бренды.

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Китайский гигант электромобилей BYD продал больше машин, чем такие бренды, как Dacia, Honda и Citroen в Великобритании за первые четыре месяца 2025 года. Даже в апреле он превзошел показатели продаж MINI и Tesla, намекая на потенциальное будущее доминирование на британском рынке новых автомобилей.
С начала января по конец апреля в Великобритании было зарегистрировано почти 11 800 новых автомобилей BYD, из которых за прошлый месяц на дороги выехало более 2 500. Бренд бюджетных автомобилей Dacia за этот год смог зарегистрировать всего 11 200 новых машин. В апреле новых Dacia на дорогах оказалось более чем на 500 меньше, чем BYD.
Также отстают от BYD другие крупные бренды, такие как Honda с 10 100 регистрациями за этот год, Citroen с 11 500, Porsche с 6 500, Suzuki с 7 000, Lexus с 5 400 и Fiat с 4 400; даже Tesla продала немного больше, чем BYD, с почти 13 000 регистрациями.
Регистрация новых автомобилей в Великобритании с января по апрель 2025 года
|Бренд
|Количество регистраций
|Бренд
|Количество регистраций
|Alfa Romeo
|950
|Mercedes-Benz
|32 786
|Audi
|35 823
|MG
|28 430
|BMW
|43 645
|MINI
|15 561
|BYD
|11 782
|Nissan
|32 754
|Citroen
|5 347
|Omoda
|4 104
|Cupra
|12 237
|Peugeot
|34 450
|Dacia
|11 238
|Polestar
|4 554
|Fiat
|4 373
|Porsche
|6 556
|Ford
|41 709
|Renault
|22 062
|Genesis
|460
|SEAT
|8 795
|GWM
|124
|Skoda
|28 055
|Honda
|10 108
|Subaru
|916
|Hyundai
|31 410
|Suzuki
|6 940
|Jaecoo
|4 288
|Tesla
|12 986
|Jeep
|4 900
|Toyota
|31 445
|Kia
|43 383
|Vauxhall
|32 533
|Land Rover
|24 932
|Volkswagen
|63 630
|Lexus
|5 447
|Volvo
|23 198
|Mazda
|12 537
Хотя BYD может быть относительно новым брендом для британских покупателей, он давно существует на родине, в Китае. Компания, также известная как «Создай свои мечты», создала автомобильное подразделение для производства легковых автомобилей и коммерческого транспорта в 2003 году, но также имеет крупную долю на рынке аккумуляторов, поставляя компоненты для устройств, таких как смартфоны.
За последние несколько лет BYD расширился за пределы Китая и вошел на рынки Запада, что привело к взрывному росту продаж. В 2024 году BYD продала целых 4,3 миллиона автомобилей по всему миру, обогнав даже Tesla, хотя количество проданных электромобилей обеих марок было примерно одинаковым.
Успех BYD приходит в то время, когда рост продаж электромобилей в Великобритании начинает замедляться. По состоянию на 2025 год, электромобили составляют всего одну пятую часть от общего числа продаж новых автомобилей, что отстает от прогнозируемой 28-процентной доли рынка по мандату ZEV правительства. Это происходит на фоне общего спада на всем рынке автомобилей Великобритании, с уменьшением продаж примерно на 10 процентов в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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