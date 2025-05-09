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BYD опережает Dacia, Honda и Citroen: китайский электромобильный гигант уже обогнал "крупные" британские бренды.

BYD продаёт больше, чем Mini и Tesla в Великобритании. Китайский гигант электромобилей пообошел Dacia, Honda и Citroen, намекая на будущее господство на рынке британских автомобилей.
РедакцияР
Редакция
09.05.2025, 12:22·3 мин
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Фото: autoexpress

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Китайский гигант электромобилей BYD продал больше машин, чем такие бренды, как Dacia, Honda и Citroen в Великобритании за первые четыре месяца 2025 года. Даже в апреле он превзошел показатели продаж MINI и Tesla, намекая на потенциальное будущее доминирование на британском рынке новых автомобилей.

С начала января по конец апреля в Великобритании было зарегистрировано почти 11 800 новых автомобилей BYD, из которых за прошлый месяц на дороги выехало более 2 500. Бренд бюджетных автомобилей Dacia за этот год смог зарегистрировать всего 11 200 новых машин. В апреле новых Dacia на дорогах оказалось более чем на 500 меньше, чем BYD.

Также отстают от BYD другие крупные бренды, такие как Honda с 10 100 регистрациями за этот год, Citroen с 11 500, Porsche с 6 500, Suzuki с 7 000, Lexus с 5 400 и Fiat с 4 400; даже Tesla продала немного больше, чем BYD, с почти 13 000 регистрациями.

Регистрация новых автомобилей в Великобритании с января по апрель 2025 года

БрендКоличество регистрацийБрендКоличество регистраций
Alfa Romeo950Mercedes-Benz32 786
Audi35 823MG28 430
BMW43 645MINI15 561
BYD11 782Nissan32 754
Citroen5 347Omoda4 104
Cupra12 237Peugeot34 450
Dacia11 238Polestar4 554
Fiat4 373Porsche6 556
Ford41 709Renault22 062
Genesis460SEAT8 795
GWM124Skoda28 055
Honda10 108Subaru916
Hyundai31 410Suzuki6 940
Jaecoo4 288Tesla12 986
Jeep4 900Toyota31 445
Kia43 383Vauxhall32 533
Land Rover24 932Volkswagen63 630
Lexus5 447Volvo23 198
Mazda12 537

Хотя BYD может быть относительно новым брендом для британских покупателей, он давно существует на родине, в Китае. Компания, также известная как «Создай свои мечты», создала автомобильное подразделение для производства легковых автомобилей и коммерческого транспорта в 2003 году, но также имеет крупную долю на рынке аккумуляторов, поставляя компоненты для устройств, таких как смартфоны.

За последние несколько лет BYD расширился за пределы Китая и вошел на рынки Запада, что привело к взрывному росту продаж. В 2024 году BYD продала целых 4,3 миллиона автомобилей по всему миру, обогнав даже Tesla, хотя количество проданных электромобилей обеих марок было примерно одинаковым.

Успех BYD приходит в то время, когда рост продаж электромобилей в Великобритании начинает замедляться. По состоянию на 2025 год, электромобили составляют всего одну пятую часть от общего числа продаж новых автомобилей, что отстает от прогнозируемой 28-процентной доли рынка по мандату ZEV правительства. Это происходит на фоне общего спада на всем рынке автомобилей Великобритании, с уменьшением продаж примерно на 10 процентов в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние предложения от BYD

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