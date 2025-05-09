BYD опережает Dacia, Honda и Citroen: китайский электромобильный гигант уже обогнал "крупные" британские бренды.

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Китайский гигант электромобилей BYD продал больше машин, чем такие бренды, как Dacia, Honda и Citroen в Великобритании за первые четыре месяца 2025 года. Даже в апреле он превзошел показатели продаж MINI и Tesla, намекая на потенциальное будущее доминирование на британском рынке новых автомобилей.

С начала января по конец апреля в Великобритании было зарегистрировано почти 11 800 новых автомобилей BYD, из которых за прошлый месяц на дороги выехало более 2 500. Бренд бюджетных автомобилей Dacia за этот год смог зарегистрировать всего 11 200 новых машин. В апреле новых Dacia на дорогах оказалось более чем на 500 меньше, чем BYD.

Также отстают от BYD другие крупные бренды, такие как Honda с 10 100 регистрациями за этот год, Citroen с 11 500, Porsche с 6 500, Suzuki с 7 000, Lexus с 5 400 и Fiat с 4 400; даже Tesla продала немного больше, чем BYD, с почти 13 000 регистрациями.

Регистрация новых автомобилей в Великобритании с января по апрель 2025 года

Бренд Количество регистраций Бренд Количество регистраций Alfa Romeo 950 Mercedes-Benz 32 786 Audi 35 823 MG 28 430 BMW 43 645 MINI 15 561 BYD 11 782 Nissan 32 754 Citroen 5 347 Omoda 4 104 Cupra 12 237 Peugeot 34 450 Dacia 11 238 Polestar 4 554 Fiat 4 373 Porsche 6 556 Ford 41 709 Renault 22 062 Genesis 460 SEAT 8 795 GWM 124 Skoda 28 055 Honda 10 108 Subaru 916 Hyundai 31 410 Suzuki 6 940 Jaecoo 4 288 Tesla 12 986 Jeep 4 900 Toyota 31 445 Kia 43 383 Vauxhall 32 533 Land Rover 24 932 Volkswagen 63 630 Lexus 5 447 Volvo 23 198 Mazda 12 537

Хотя BYD может быть относительно новым брендом для британских покупателей, он давно существует на родине, в Китае. Компания, также известная как «Создай свои мечты», создала автомобильное подразделение для производства легковых автомобилей и коммерческого транспорта в 2003 году, но также имеет крупную долю на рынке аккумуляторов, поставляя компоненты для устройств, таких как смартфоны.

За последние несколько лет BYD расширился за пределы Китая и вошел на рынки Запада, что привело к взрывному росту продаж. В 2024 году BYD продала целых 4,3 миллиона автомобилей по всему миру, обогнав даже Tesla, хотя количество проданных электромобилей обеих марок было примерно одинаковым.

Успех BYD приходит в то время, когда рост продаж электромобилей в Великобритании начинает замедляться. По состоянию на 2025 год, электромобили составляют всего одну пятую часть от общего числа продаж новых автомобилей, что отстает от прогнозируемой 28-процентной доли рынка по мандату ZEV правительства. Это происходит на фоне общего спада на всем рынке автомобилей Великобритании, с уменьшением продаж примерно на 10 процентов в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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