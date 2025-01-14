Остерегайтесь: представлены модели Kia и Hyundai с часто ломающимися двигателями

Группа журналистов портала Jalopnik выявила, что автомобили Hyundai и Kia с моторами Theta II подвержены частым поломкам. Они отметили, что исследование показало, что именно эти модели чаще других сталкиваются с проблемами.

Основные неисправности двигателей Theta II связаны с их конструкцией. Недостаточная смазка из-за слабого масляного насоса, отсутствие форсунок для смазки поршней, несовершенная конструкция цилиндров и проблемы с катализаторами – все это приводит к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта или замены мотора.

Особенно подвержены проблемам двигатели Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра, устанавливаемые на такие модели, как Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Genesis G70, а также Kia Ceed, Soul, Sportage и Optima.

В Соединенных Штатах Hyundai и Kia провели обширные отзывные кампании из-за проблем с моторами Theta II, потратив на ремонт и компенсации более 3 миллиардов долларов. Однако в России корейские производители не признали наличие проблем, и не предложили специальных программ для владельцев автомобилей с данными двигателями.

В это же время на российский рынок поступил кроссовер от Kia с надежным двигателем, доступный по цене, сопоставимой с ценой отечественного автомобиля. Покупатели могут приобрести эту модель по цене, сопоставимой с Lada.

Автор: Алина Олешко