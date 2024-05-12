Женщины-гонщицы из Великобритании демонстрируют свои успехи.

Молодая гонщица по имени Эбби Пуллинг вновь привлекла внимание поклонников автоспорта не только своим талантом, но и результатами на трассе. Неделя оказалась насыщенной для этой участницы женского чемпионата W Series, вспоминаемой фанатами.

Первым событием стало её доминирование на двух гонках женской серии F1 Academy, проходивших в Майами во время уик-энда Гран При Формулы 1. Позже стала известна победа Пуллинг на британской Ф4 на классической трассе в Брэндс-Хэтч. Гонщица команды Rodin Motorsport стартовала с поула и финишировала почти на 6 секунд раньше ближайшего соперника, установив новый исторический рекорд.

Представители команды Alpine F1 были среди первых, кто отпраздновал этот успех. 21-летняя гонщица является участницей Академии Alpine и смогла принести своей команде важную победу. «Эбби Пуллинг – первая женщина, которой удалось одержать победу в британской Ф4! Это удивительное достижение, заслуживающее похвалы и аплодисментов!» - отметили в Alpine F1.

Также на подиуме ярким светом оказалась Джейми Чэдвик, уже трёхкратная чемпионка W Series. Недавно она заняла призовое место в гонке молодежной американской серии Indy NXT в Индианаполисе. Этот успех сделал её первой британской гонщицей после Пиппы Манн, которая побеждала в гонке серии Indy Lights ещё в 2010 году.