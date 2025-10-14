Грядущая версия Leapmotor T03 Van может стать «самым доступным фургоном Великобритании»

Компания Leapmotor готовит к выпуску новую модификацию своего электромобиля T03, который уже известен как самый доступный автомобиль на британском рынке. Как стало известно, производитель рассматривает возможность создания фургона на базе этой модели.

В интервью Auto Express управляющий директор Leapmotor UK Damien Dally сообщил, что компания "изучает возможность" выпуска T03 Van. Если проект будет реализован, новый фургон может стать самым дешевым коммерческим автомобилем в Великобритании. Напомним, электрокар Leapmotor T03 стоит от £14,495 благодаря фирменной программе поддержки покупателей ‘Leap-Grant’, которая действует вместо государственной субсидии на электромобили, не распространяющейся на эту модель.

Несмотря на необычность идеи, T03 Van не будет единственным представителем сегмента малых электрофургонов. В данном классе уже присутствуют Citroen e-C3 Van и Dacia Spring Cargo, стартующие с £17,535 и £16,489 соответственно. Для тех, кого интересуют легковые версии этих автомобилей, на сервисе Buy A Car доступны предложения по лизингу от £121 в месяц.

Преобразование базового T03 в фургон, вероятно, будет включать стандартные для подобных моделей изменения: установка защитной перегородки за передними сиденьями, демонтаж заднего ряда и тонирование задних стекол. Стоит отметить, что вместимость багажника у T03 составляет всего 210 литров, что значительно меньше, чем у Dacia Spring – 308 литров. О грузоподъемности производитель данных не приводит, однако очевидно, что перевозка крупногабаритных грузов не станет сильной стороной этой версии. Кроме того, модель пока не проходила тестирование Euro NCAP, что может повлиять на выбор коммерческих клиентов.

Однако потенциальных покупателей может заинтересовать богатое оснащение T03 Van. У автомобиля предусмотрена единственная комплектация, и, скорее всего, этот подход сохранится и для фургона. В числе стандартного оборудования — бесключевой доступ, кондиционер, 10-дюймовый сенсорный экран и камера заднего вида.

Для версии-фургона, как ожидается, сохранится тот же аккумулятор и электромотор, что и у стандартной модели. Замена задних сидений на металлическую перегородку практически не скажется на динамике и экономичности, поэтому запас хода останется на уровне примерно 165 миль при емкости батареи 37,3 кВт·ч.