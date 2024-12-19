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OMODA представил интерьер своего нового кроссовера C7

Китайский производитель автомобилей OMODA представил общественности информацию о внутреннем дизайне своего нового кроссовера C7, который вскоре будет доступен на российском авторынке, со ссылкой на официальное заявление представителей компании.
РедакцияР
Редакция
19.12.2024, 14:51·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский производитель автомобилей OMODA представил общественности информацию о внутреннем дизайне своего нового кроссовера C7, который вскоре будет доступен на российском авторынке, со ссылкой на официальное заявление представителей компании.

Важнейшей целью, поставленной перед командой разработчиков автомобиля, было объединение передовых технологий с инновационным дизайном, взгляд, которому, разделяет главный дизайнер проекта – Стив Юм.

Центральным элементом салона OMODA C7 является широкоформатный мультимедийный экран с диагональю 15,6 дюйма, который обладает разрешением 2,5К. Кроме этого, экран оснащен антибликовым покрытием, обеспечивающим высокую цветопередачу и чувствительность к прикосновениям.

Управление навигацией и аудиосистемой сосредоточено в удобном доступе, а интерактивный пользовательский интерфейс обеспечивает мгновенный доступ к информации об автомобиле или планирование нового маршрута. Все основные элементы управления уложены таким образом, чтобы быть легкодоступными.

Интерьер OMODA C7 построен на контрасте цветовой гаммы – комбинация черного и белого тонов. Более того, автомобиль укомплектован атмосферной подсветкой на 256 цветов с возможностью динамической смены освещения. Освещение способно адаптироваться к различным сценариям вождения и реагировать на ритм музыкальной атмосферы.

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